Росберг объявил об уходе из "Формулы-1"

Немецкий пилот "Мерседеса" Нико Росберг объявил о своем уходе из "Формулы-1", сообщает Autosport. По итогам минувшего сезона 31-летний спортсмен стал чемпионом мира. Таким образом, Росберг покинул чемпионат сразу после своего чемпионства.
– Я хотел воспользоваться такой возможностью, чтобы объявить о завершении карьеры, – цитирует спортсмена Autosport. – Трудно объяснить свое состояние, ведь я начал ездить еще в шесть лет. Я всегда мечтал стать чемпионом. Теперь я достиг своей цели, ради которой я отдал 25 лет. Хочется поблагодарить свою команду, семью и друзей за то, чего я смог достичь. Это был невероятный опыт для меня, который я буду помнить вечно.
dim777.
Красавчик! Ушел из Ф1 Действующим ЧЕМПИОНОМ !!!!!!!!!!!!!!!111
17:47
rc51
дичь какая то(( так уйти. не красиво. уж лучше бы как баттон из чемпионской команды в макларен к хэму, чем так... не понимаю. да и странно что мерс не против. иметь в команде двух чемпионов это наверное очень заманчиво с маркетинговой точки зрения. да и чемпионат потеряет одну из интриг. маловероятно что они будут перехватывать феттеля или алонсо к себе.
17:45
fred
мне кажется возьмут немца теперь. мерседес всё же. Феттеля было бы идеально, но он связан с феррари. а Нико удачи, осуществил свою мечту.
17:40
savelki
Верляйна теперь возьмут, и контракты не поплывут :)
17:26
Persv
Скорее всего, что Мерседес с Хэмилтоном все обсудили: его пожурили, но и он получил гарантии. Ну а Росберг понял, что он в Мерседесе, несмотря на чемпионство - кепка №2
17:20
lavric999
Ждем реакции остальных, в том числе и того, у кого слюнки потекли на это место!)) У него же, вроде контракт был подписан...неустойку придется платить! Три гонщика покинули в 2016 году чемпионат! Молодым дорога!
17:06
Dionis741
Зато Нико сможет всем втирать, что ушёл непобеждённым. А вообще понятно, что он просто потерял мотивацию. Второй титул ему не светит при любых раскладах, глотать пыль за Хэмильтоном тоже удовольствие сомнительное, к тому же есть большая вероятность того, что при новом регламенте Мерседес будет не самовозкой и придётся Нико бороться в лучшем случае за пятёрку. Денег он заработал достаточно и теперь может посвятить остальные 50 лет жизни не бесконечной нервотрёпке, а чему-то приносящему удовольствие.
17:03
детлеф
Странно все это
17:02
lavric999
Вот это новость...сейчас контракты все дружно поплывут у некоторых! Ферстапена туда, Квята в Ред Булл, вот тогда то и посмотрим, кто лучше в 2017 году!
17:01
Jaroslav-13 - McLaren - the best
Росберг - молодец!Ушёл чемпионом!Однако,этот уход наводит на мысль,что в следующем году Мерс перестанет быть " самовозкой"...
16:59
1aceace
а максик наверно обгрыз все ногти что полгода назад поспешил в редбуле остаться
16:59
Radej
Ну что, Йос поднапрягется? Как думаете? ))
16:58
Jumakos
Красава!!!
16:54
ROMEO
Теперь за место пилота мерседеса будет интересная борьба, так как в ближайшие пару лет они все равно будут иметь сильнейшую машину. Алонсо может перемахнуть, тефтель не отказался бы.
16:49
Айртон
Ушёл на пике.) Молорик.) Хотя безусловно он слабее Хэмилтона и выиграл в основном благодаря стечению обстоятельств.)
16:41