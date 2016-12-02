16:30 | ФОРМУЛА-1

Росберг объявил об уходе из "Формулы-1"

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Немецкий пилот "Мерседеса" Нико Росберг объявил о своем уходе из "Формулы-1", сообщает Autosport. По итогам минувшего сезона 31-летний спортсмен стал чемпионом мира. Таким образом, Росберг покинул чемпионат сразу после своего чемпионства.

– Я хотел воспользоваться такой возможностью, чтобы объявить о завершении карьеры, – цитирует спортсмена Autosport. – Трудно объяснить свое состояние, ведь я начал ездить еще в шесть лет. Я всегда мечтал стать чемпионом. Теперь я достиг своей цели, ради которой я отдал 25 лет. Хочется поблагодарить свою команду, семью и друзей за то, чего я смог достичь. Это был невероятный опыт для меня, который я буду помнить вечно.

Дополнительная информация

http://formula.sport-express.ru/personal/

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КОММЕНТАРИИ (15)
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dim777.

Красавчик! Ушел из Ф1 Действующим ЧЕМПИОНОМ !!!!!!!!!!!!!!!111

17:47

rc51

дичь какая то(( так уйти. не красиво. уж лучше бы как баттон из чемпионской команды в макларен к хэму, чем так... не понимаю. да и странно что мерс не против. иметь в команде двух чемпионов это наверное очень заманчиво с маркетинговой точки зрения. да и чемпионат потеряет одну из интриг. маловероятно что они будут перехватывать феттеля или алонсо к себе.

17:45

fred

мне кажется возьмут немца теперь. мерседес всё же. Феттеля было бы идеально, но он связан с феррари. а Нико удачи, осуществил свою мечту.

17:40

savelki

Верляйна теперь возьмут, и контракты не поплывут :)

17:26

Persv

Скорее всего, что Мерседес с Хэмилтоном все обсудили: его пожурили, но и он получил гарантии. Ну а Росберг понял, что он в Мерседесе, несмотря на чемпионство - кепка №2

17:20

lavric999

Ждем реакции остальных, в том числе и того, у кого слюнки потекли на это место!)) У него же, вроде контракт был подписан...неустойку придется платить! Три гонщика покинули в 2016 году чемпионат! Молодым дорога!

17:06

Dionis741

Зато Нико сможет всем втирать, что ушёл непобеждённым. А вообще понятно, что он просто потерял мотивацию. Второй титул ему не светит при любых раскладах, глотать пыль за Хэмильтоном тоже удовольствие сомнительное, к тому же есть большая вероятность того, что при новом регламенте Мерседес будет не самовозкой и придётся Нико бороться в лучшем случае за пятёрку. Денег он заработал достаточно и теперь может посвятить остальные 50 лет жизни не бесконечной нервотрёпке, а чему-то приносящему удовольствие.

17:03

детлеф

Странно все это

17:02

lavric999

Вот это новость...сейчас контракты все дружно поплывут у некоторых! Ферстапена туда, Квята в Ред Булл, вот тогда то и посмотрим, кто лучше в 2017 году!

17:01

Jaroslav-13 - McLaren - the best

Росберг - молодец!Ушёл чемпионом!Однако,этот уход наводит на мысль,что в следующем году Мерс перестанет быть " самовозкой"...

16:59

1aceace

а максик наверно обгрыз все ногти что полгода назад поспешил в редбуле остаться

16:59

Radej

Ну что, Йос поднапрягется? Как думаете? ))

16:58

Jumakos

Красава!!!

16:54

ROMEO

Теперь за место пилота мерседеса будет интересная борьба, так как в ближайшие пару лет они все равно будут иметь сильнейшую машину. Алонсо может перемахнуть, тефтель не отказался бы.

16:49

Айртон

Ушёл на пике.) Молорик.) Хотя безусловно он слабее Хэмилтона и выиграл в основном благодаря стечению обстоятельств.)

16:41

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ