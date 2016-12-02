Росберг объявил об уходе из "Формулы-1"

Немецкий пилот "Мерседеса" Нико Росберг объявил о своем уходе из "Формулы-1", сообщает Autosport. По итогам минувшего сезона 31-летний спортсмен стал чемпионом мира. Таким образом, Росберг покинул чемпионат сразу после своего чемпионства.

– Я хотел воспользоваться такой возможностью, чтобы объявить о завершении карьеры, – цитирует спортсмена Autosport. – Трудно объяснить свое состояние, ведь я начал ездить еще в шесть лет. Я всегда мечтал стать чемпионом. Теперь я достиг своей цели, ради которой я отдал 25 лет. Хочется поблагодарить свою команду, семью и друзей за то, чего я смог достичь. Это был невероятный опыт для меня, который я буду помнить вечно.