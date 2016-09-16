Росберг - лучший во второй практике "Гран-при Сингапура", Квят - десятый

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг показал лучшее время во второй практике "Гран-при Сингапура". Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят стал десятым.
"Гран-при Сингапура"
Вторые свободные заезды
1. Росберг (Германия, "Мерседес") – 1.44,152 (34 круга)
2. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – отставание 0,275 (34)
3. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл") – 0,380 (29)
4. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 0,405 (26)
5. Феттель (Германия, "Феррари") – 1,009 (33)
6. Хюлькенберг (Германия, "Форс Индия") – 1,030 (35)
7. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 1,123 (10)
8. Сайнс (Испания, "Торо Россо") – 1,355 (33)
9. Алонсо (Испания, "Макларен") – 1,627 (30)
10. КВЯТ (Россия, "Торо Россо") – 1,877 (35)
11. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 1,911 (26)
12. Баттон (Великобритания, "Макларен") – 2,422 (30)
13. Гутьеррес (Мексика, "Хаас") – 2,575 (36)
14. Масса (Бразилия, "Уильямс") – 2,704 (30)
15. Боттас (Финляндия, "Уильямс") – 2,808 (30)
16. Магнуссен (Дания, "Рено") – 3,009 (30)
17. Палмер (Великобритания, "Рено") – 3,014 (34)
18. Наср (Бразилия, "Заубер") – 3,379 (29)
19. Грожан (Франция, "Хаас") – 4,239 (12)
20. Эрикссон (Швеция, "Заубер") – 4,335 (32)
21. Верляйн (Германия, "Манор") – 4,353 (33)
22. Окон (Франция, "Манор") – 4,671 (29)