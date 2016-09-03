19:23 | ФОРМУЛА-1

Рон Деннис: "Если потребуют обстоятельства, Баттон представит "Макларен" в гонках"

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Глава "Макларена" Рон Деннис, комментируя состав пилотов на сезон-2017, подчеркнул, что у команды будет идеальное сочетание таланта и потенциала. По словам Денниса, Дженсон Баттон, который в новом сезоне будет послом "Макларена", останется важной частью коллектива и будет играть главную роль в развитии машин.

– В следующем сезоне "Макларен" будут представлять Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн – идеальное сочетание заслуженного таланта и огромного потенциала, – приводит Autosport слова Денниса. – Что касается Дженсона, то он выступает за нас уже седьмой год, и за все эти годы он доказал, что является не только сильным гонщиком, но и замечательным человеком. Он продлил контракт с командой на 2017 и 2018 год. Он останется важной частью коллектива и будет играть главную роль в развитии наших машин. Если этого потребуют обстоятельства, он представит команду в гонках.

Я счастлив, что Дженсон останется с нами. Его огромный багаж опыта и ценное экспертное мнение дадут нам преимущество над другими командами в следующем сезоне.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/36159-batton-ya-ne-zavershayu-kareru

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