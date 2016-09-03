Рон Деннис: "Баттон действительно может вернуться в 2018 году"

Босс "Макларена" Рон Деннис подчеркнул, что новое соглашение с Дженсоном Баттоном не должно рассматриваться как завершение последним карьеры гонщика – и заверил, что у 36-летнего британца действительно есть возможность вернуться в гонки в 2018 году. По словам Денниса, несмотря на озвученные условия соглашения, его подопечный сохранил за собой возможность принимать участие в гонках "Формулы-1" – если у него возникнет такое желание. Деннис также опровергнуть и предположения о том, что оговорка в контракте, допускающая возвращение Баттона в 2018 году, является не более чем страховкой на тот случай, если коллектив оставит Алонсо – ведь срок действия контракта испанца истекает в конце 2017 года.

– Во избежание путаницы давайте вообще забудем о словосочетании "завершение карьеры", – приводит Motorsport слова Денниса. – Будем считать, что его попросту нет в нашем лексиконе. Речь совершенно не об этом. В следующие два года Дженсон будет оставаться одним из пилотов нашей команды. Если ему по какой-либо причине потребуется сесть за руль – он это сделает. И нет ни одной причины считать, что он не вернется обратно и не будет гоняться в 2018 году. Единственное, что его беспокоило – это желание сделать перерыв.

Но и сейчас речь идет не о полноценном перерыве, а об инновационном подходе, который оставит команде все преимущества работы с Дженсоном, включая возможность при необходимости задействовать его в качестве призового пилота. Сам Дженсон получит то, что хотел: возможность отдохнуть и насладиться теми вещами, которых до сих пор в его жизни не было.

Понятно, что обдумывать приходится самые разные варианты, однако эта серия контрактов преследует совсем другую цель. Реальность в том, что Дженсон может предложить команде очень многое. Честно говоря, когда мы начали переговоры – а разговор с Дженсоном начался в Спа – все выглядело не столь просто. В "Формуле-1" вообще все должно быть четко и понятно, а это значит, что разговор приходится начинать со слов "Что ж, если тебе не хочется..." Однако в итоге выяснилось, что целый год отдыха выглядит не так уж и плохо. Это определенно не страховка на всякий случай или что-то подобное. Это инновационная стратегия распоряжения составом пилотов в следующем году – и только.

Напомним, что сегодня Баттон объявил, что в следующем году он сосредоточится на вопросах развития болида, а напарником Фернандо Алонсо в 2017 году будет Стоффель Вандорн.