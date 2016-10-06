Ромен Грожан: "Я отнюдь не спокойный финский парень, но впредь буду вести себя скромнее"

Пилот "Хааса" Ромен Грожан пообещал впредь быть менее эмоциональным. Ранее швейцарец неоднократно публично критиковал свою команду из-за частых проблем с болидом.

– У меня отнюдь не спокойный финский темперамент, я более южный человек, более эмоциональный, – цитирует F1News Грожана. – Вероятно, теперь я буду вести себя скромнее при радиопереговорах с командой. Дело лишь в том, что я всегда нацелен на максимум, стремлюсь добиться этого от себя и окружающих, но те, кто меня не знает, неверно интерпретируют мои слова, когда их транслируют по ТВ.

В центре футбольного поля нет микрофонов, мы не слышим, что говорят теннисисты, когда проигрывают, а в нашем спорте микрофон у каждого гонщика. Когда в крови много адреналина, все словно на острие, в том числе и эмоции. Вряд ли во время схватки в дзюдо вы прочтете по губам: "Отличная работа, но в следующий раз я окажусь сильнее". Нет, они уважают своих соперников, но говорят что-то вроде: "Я убью тебя".

Я столь эмоционален и настойчив только потому, что хочу видеть прогресс. Я не могу просто сказать команде, что машина плохая. Я хочу заставить их действовать, а для этого слова нужно облечь в чувство, что порой бывает не так просто.