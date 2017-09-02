Ромен Грожан: "Вообще не надо было начинать квалификацию"

Пилот "Хааса" Ромен Грожан отметил, что квалификацию "Гран-при Италии" вообще не стоило начинать. Напомним, что квалификация началась в дождевых условиях, в результате чего Грожан попал в аварию, а гонка была прервана.

– Ты едешь по прямой, а потом внезапно врезаешься в стену на скорости 300 км/ч, – цитирует Грожана gpupdate.net. – Условия были не подходящими для старта. Я жаловался на выезде, так как условия были очень плохими и мы ничего не видели.

Нельзя сбросить скорость на прямой, потому что тот, кто едет сзади, ничего не увидит. Однако и на полной скорости не поедешь, так как можно потерять контроль. Вообще не нужно было выезжать.