Ромен Грожан: "Уже в первом сегменте я выложился на 120 процентов"

Пилот "Хааса" Ромен Грожан не рассчитывает на успех в гонке "Гран-при Монако". В квалификации француз показал 15-й результат, но из-за штрафа стартует 18-м.

– Это была максимальная реализация потенциала, – цитирует F1i Грожана. – Уже в первом сегменте я выложился на 120 процентов. Потом улучшил время, чем уже горжусь. Мы страдаем весь уик-энд. Нам не хватает аэродинамической эффективности, и мы не разобрались с работой "гиперсофта". Посмотрим, за что можно побороться. Рассчитываем, что в Канаде все будет лучше.