Ромен Грожан: "Уверен, журналисты тоже допускают ошибки"

Пилот "Хааса" Ромен Грожан признал, что в нынешнем сезоне допускает ошибки часто. При этом он уверен, что это не является только его отличительной особенностью.

– Я совершил ошибку, но ошибки случаются у всех, – цитирует Motorsport-Magazin Грожана. – Мы не роботы. Уверен, что журналисты тоже допускают ошибки, опечатки в своих статьях. Это было стечением обстоятельств. Но да, я иногда делаю ошибки. При этом я способен и на выдающиеся вещи. Мой подиум в Спа в 2015 году на "Лотусе" – пример тому. И шестое место в Австралии в 2016 году на "Хаасе" в первой гонке для команды.