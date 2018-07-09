Ромен Грожан: "Сайнс повернул так, словно меня там не было"

Пилот "Хааса" Ромен Грожан выразил сожаление по поводу неудачной гонки "Гран-при Великобритании". У француза на первом круге был контакт с партнером по команде Кевином Магнуссеном, а позднее он сошел с дистанции, столкнувшись с "Рено" Карлоса Сайнса.

– Этого не должно было случиться, – цитирует F1i Грожана. – Контакт между партнерами по команде на первом круге – это невезение, потому что мы были на седьмом и восьмом местах, могли набрать большие очки для команды. Нужно проанализировать все и убедиться, что это не повторится. После этого было сложно вести гонку. Асфальт перегрет, ветер сильный. Контакт с Сайнсом меня расстроил. Он не пустил меня в поворот, когда я был на внутренней траектории. Он повернул так, словно меня там не было.