Ромэн Грожан: "С шинами у "Хааса" возникают непредсказуемые проблемы"

Пилот "Хааса" Ромэн Грожан доволен квалификацией "Гран-при Японии". Француз показал 8-й результат, а его партнер по команде Эстебан Гутьеррес был десятым.

– Все мы упорно трудились, чтобы попасть в третий сегмент квалификации после неудач, которые преследовали нас в последнее время, – цитирует AFP Грожана. – Я очень доволен, что обе наши машины попали в третий сегмент. Хотя нет стопроцентной уверенности, конечно. С шинами периодически возникают непредсказуемые проблемы. Новое антикрыло работало очень хорошо. Мы можем рассчитывать на удачное выступление в гонке.