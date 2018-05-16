Ромен Грожан: "Раздражает, что машины в 2019 году будут на две секунды медленнее"

Пилот "Хааса" Ромен Грожан выразил недовольство изменениями в аэродинамике машин с 2019 года. Она была упрощена для облегчения обгонов, из-за чего машины будут медленнее на полторы-две секунды, чем сейчас.

– Феттель на пресс-конференции упомянул об этом, и я с ним согласен, – цитирует F1i Грожана. – В следующем году машины будут на две секунды на круге медленнее, и это раздражает. Дайте нам просто более качественные шины, и мы сами сможем следить за машиной, мы сможем приближаться к впереди едущей машине, не рискуя потерять контроль над болидом и сцеплением. Сейчас же шины превращаются в лохмотья после попадания на грязную часть траектории.