Ромен Грожан: "Рад, что "Хаас" показал лучший результат в своем 50-м "Гран-при"

Пилот "Хааса" Ромен Грожан выразил радость по поводу четвертого места в гонке "Гран-при Австрии". Для француза это были первые набранные очки в сезоне.

– Очень рад, что "Хаас" добился своего лучшего результата именно в своем 50-м "Гран-при", мы заняли четвертое и пятое места, – цитирует F1i Грожана. – Я не переставал верить в команду, хотя были моменты разочарования. Сейчас мне лучше, чем когда-либо. Гонка выдалась сложной, но у меня не было шансов поучаствовать в жесткой борьбе. Нужно было держаться подальше от конкурентов, особенно чтобы избежать контактов в самом начале гонке. Машина поддерживала хороший баланс, и это позволило нам хорошо управлять шинами.