Ромэн Грожан: "Понимаю решение Магнуссена перейти в "Хаас"

Пилот "Хааса" Ромэн Грожан понимает решение Кевина Магнуссена, который в следующем сезоне перейдет в "Хаас" из "Рено". Датчанин отклонил ради этого предложение о продлении контракта с французской командой.

– Я понимаю решение Магнуссена, – цитирует F1i Грожана. – Он четко объяснил, почему решил покинуть "Рено", почему чувствовал себя некомфортно. Атмосфера в "Хаасе" отличная, все здесь просто. У "Хааса" меньше ресурсов, чем у "Рено", но мы в этом году сильнее. Надеюсь, так будет и в следующем сезоне.