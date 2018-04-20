Ромен Грожан: "Ограничение бюджетов команд "Формулы-1" может сработать"

Пилот "Хаас" Ромен Грожан высказал мнение, что введение потолка бюджетов команд пойдет на пользу зрелищности и конкуренции в "Формуле-1". По словам француза, в этом плане надо ориентироваться на чемпионат по шоссейно-кольцевым гонкам МотоGP.

Ранее компания Liberty Media предложила ввести в "Формуле-1" некоторые изменения, в том числе ограничив годовой бюджет команд до 150 миллионов евро.

– Идея ограничения бюджетов может сработать. Мне нравится смотреть гонки MotoGP, и если вы взглянете на таблицу личного зачета, то увидите на первой строчке Кэла Кратчлоу, а на третьей Йоана Зарко. Это невероятно, но в каждой гонке там может быть свой победитель. И вы смотрите ее, понимая, что возможен сюрприз, – приводит Globoesporte слова Грожана. – Мне хотелось бы видеть такое и в "Формуле-1" – в одной гонке побеждает "Мерседес", в следующей – "Феррари", затем "Ред Булл", "Форс Индия", возможно, "Хаас". Должно быть так же, как в 2012-м, когда в семи первых гонках было семь победителей. Когда вы не знаете, кто победит, это здорово повышает зрелищность. Вам хочется посмотреть такую гонку, поскольку борьба продолжается до последнего круга.