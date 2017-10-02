Ромен Грожан: "Нужно учиться на своих ошибках"

Пилот "Хааса" Ромен Грожан выразил разочарование гонкой "Гран-при Малайзии". Француз финишировал только 13-м.

– Я не очень хорошо стартовал, – цитирует F1i Грожана. – Оказался на мокрой трассе трассы. Попробовали тактику с двумя пит-стопами, потому что нечего было терять. На втором пит-стопе внесли маленькое аэродинамическое исправление. Машина вернулась к жизни, и я смог атаковать в конце, чтобы обойти Гасли. Но оптимальных настроек мы все равно не нашли. Я тоже ответственен за это. Нужно учиться на своих ошибках, а не повторять их.