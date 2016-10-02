13:03 | ФОРМУЛА-1

Ромэн Грожан: "Не очень-то приятно во время гонки понимать, что у тебя отказали тормоза"

0
0
0

Пилот "Хааса" Ромэн Грожан признался, что на его машине сломались тормоза во время гонки "Гран-при Малайзии". Француз сошел с дистанции, вылетев в гравийную полосу безопасности.

– Тормоза сломались, это неприятно, – цитирует AFP Грожана. – Мы хорошо поработали в квалификации, а потом… Это первый сезон команды, поэтому некоторые проблемы решаемы, а другие невозможно объяснить. Пилоту не очень-то приятно понимать, что отказали тормоза. Но мы знаем, что это опасная работа. Мы принимаем риск. К счастью, передо мной никого на трассе не оказалось.

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ