Ромен Грожан: "Мог бы побороться с "Форс Индией"

Пилот "Хааса" Ромен Грожан остался доволен девятым местом в гонке "Гран-при Японии". Американской команде удалось обойти "Рено" в Кубке конструкторов.

– Это отличный результат для команды, – цитирует L’Equipe Грожана. – Я не очень волновался после квалификации, потому что видел, как хороша наша скорость. И гонка это подтвердила. Хотелось бы быть немного ближе к конкурентам, потому что я мог бы побороться с "Форс Индией". Мы прогрессируем, учимся. На прошлой неделе в Малайзии были ошибки в настройках. В Японии все работало лучше. Мы снова впереди "Рено", и это здорово.