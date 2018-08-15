Ромен Грожан: "Мне, как и Джоковичу, немного не везло"

Пилот "Хааса" Ромен Грожан рассказал о неудачах в первой половине сезона и сравнил себя с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

- Все это очень непросто, – цитирует гонщика Autosport. – В жизни часто приходится проходить через сложные моменты, и нужно иметь силы вернуться на прежние позиции. Посмотрите на Новака Джоковича. Он теннисист номер 1 в мире, но практически два года был нигде, а недавно выиграл Уимблдон. Приятно видеть такое. Нет, он не утратил способности играть в теннис, не потерял форму безвозвратно. Это другое. Иногда такое случается. Мне тоже много не везло, а вернуться всегда сложно. Но всегда можно найти силы, собраться с духом и продолжить путь. Я надеюсь, что худшее для меня в этом сезоне уже позади, и теперь все будет складываться по-другому – как в Хоккенхайме.

Француз занимает 14-е место в зачете пилотов, имея в активе 21 очко.