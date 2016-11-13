Ромэн Грожан: "Из героя превратился в неудачника за 24 часа"

Пилот "Хааса" Ромэн Грожан признался, что не понимает, как случился его вылет с трассы еще до начала гонки "Гран-при Бразилии". Француз разбил подвеску своего болида еще на установочном круге под дождем.

– Из героя превратился в неудачника за 24 часа, – цитирует Autosport Грожана, который квалифицировался седьмым. – Мне очень обидно за команду. Я спокойно проезжал свой установочный круг. Даже не было никакого скольжения сначала. Пытался протестировать пробуксовку, но аккуратно. Очень странное что-то случилось.