Ромен Грожан: "Хочу еще семь или восемь лет провести в "Формуле-1"

Пилот "Хааса" Ромен Грожан считает, что ему удастся еще долго выступать в "Формуле-1". Француз в последнее время подвергается критике из-за участившихся ошибок.

– Я хочу оставаться в "Формуле-1" еще семь или восемь лет, – цитирует AFP Грожана. – Надеюсь, что у меня будет возможность оказаться в команде, которая даст побороться за победу. Считаю, что сейчас я в середине карьеры. Мой контракт с "Хаасом" истекает в конце года, так что будущее обсудим спокойно.