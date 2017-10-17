Ромен Грожан: "Для меня будет честью представлять Америку на "Гран-при США"

Пилот "Хааса" Ромен Грожан отметил, что ему приятно будет представлять американскую команду на "Гран-при США". Гонка в Остине состоится в ближайший уик-энд.

– Моя домашняя гонка будет в следующем году на автодроме Поля Рикара, – цитирует F1i Грожана. – И все же для меня будет честью представлять Америку в Остине. Мы хотим добиться отличного результата. Мне нравится эта трасса. На "Хаас" будет оказываться некоторое давление в хорошем смысле этого слова.