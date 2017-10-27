Ромен Грожан: "Был удивлен, когда услышал приказ от команды заткнуться"

Пилот "Хааса" Ромен Грожан отметил, что у него нормальные отношения с руководителем команды Гюнтером Штайнером, несмотря на конфликт во время "Гран-при США". Во время гонки француз не раз просил вернуться в боксы, чтобы сойти с дистанции из-за проблем с машиной, пока Штайнер по радио не приказал ему "заткнуться".

– Я не буду это комментировать, – цитирует F1i Грожана. – Мы решили проблему, все в порядке. Я лишь скажу, что делать вывод по одной фразе не стоит. Я был немного потрясен, когда услышал это, поскольку беспокоился о своей безопасности. Одна из моих шин была полностью изношена, а команда не знала об этом, потому что датчик не работал.