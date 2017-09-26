Роберт Кубица: "Я работаю над своим будущим в "Формуле-1"

Польский гонщик Роберт Кубица не стал отрицать, что может продолжить карьеру в "Уильямсе". В нынешнем сезоне он впервые с 2011 года сел за руль болида, протестировав "Рено".

– Мы работаем над моим будущим, – цитирует Przeglad Sportowy Кубицу. – В "Формуле-1" или в другом месте – не знаю. Но я пытаюсь найти вариант в "Формуле-1". В последние годы я был терпелив, старался подойти к ситуации рационально, без эмоций. Надеюсь, все пойдет по плану. Могу сказать, что мое будущее не зависит от личных спонсоров. Хотя такие слухи в связи с возможным переходом в "Уильямс" существуют.