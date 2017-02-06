Роберт Кубица: "Я хочу вернуться за руль болида "Формулы-1"

Бывший пилот "Формулы-1" Роберт Кубица считает, что готов вернуться в "Королевские гонки". Он вынужден был покинуть их после аварии за рулем раллийного автомобиля шесть лет назад.

– Три года назад мне предлагали протестировать болид "Формулы-1", но я не был уверен, что сделаю это хорошо, – цитирует Motorsport Кубицу. – Понимаю, что такие шансы даются лишь один раз, но я всегда хотел быть уверенным в своих способностях. Когда я не уверен в чем-то, то говорю себе: "Забудь об этом". Сейчас я ответил бы по-другому. Я хотел бы снова сесть за руль болида "Формулы-1". Хочется снова пережить эти эмоции. Уже опробовал симуляторы и считаю, что почти на всех трассах "Формулы-1" смог бы показать максимум. Хотя тесты и гонки – это разные вещи.