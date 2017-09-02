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14:51 | ФОРМУЛА-1

Роберт Кубица: "Надеюсь, что у меня еще будет шанс показать свою готовность к "Формуле-1"


Польский гонщик Роберт Кубица считает, что у него хорошие шансы вернуться в "Формулу-1". В нынешнем сезоне он впервые с 2011 года, когда случилась авария с его участием в ралли, сел за руль болида "Формулы-1" благодаря "Рено".

– Я всегда говорил, что вернусь в паддок только в качестве пилота, – цитирует F1i Кубицу. – Но пока побуду комментатором для Sky Sports Italia. Надеюсь, что у меня еще будет шанс продемонстрировать готовность к возвращению. Думаю, что дал повод задуматься о своих перспективах. Но мне нужно проявить терпение.

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