Роберт Кубица: "Конечно, предпочел бы быть призовым пилотом"

Резервный пилот "Уильямса" Роберт Кубица еще рассчитывает получить практику в "Формуле-1". Как минимум в трех свободных заездах по ходу сезона он примет участие. Напомним, что призовыми пилотами команды стали Лэнс Стролл и Сергей Сироткин.

– У меня будет достаточно времени на трассе, – цитирует AFP 33-летнего поляка. – Много работы будет и на симуляторе, на базе. Я поддержу команду. Хочу помочь парням. Конечно, предпочел бы быть призовым пилотом, но еще год назад никто не думал, что я вообще смогу управлять болидом "Формулы-1". Много работал, старался прогрессировать. Сейчас больше чем когда-либо уверен, что смогу сделать это. Хотя шесть или семь лет вне гонок – это много.