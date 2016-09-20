Роб Смедли: "Уильямс" обеспокоен инцидентом с ремнями безопасности на машине Боттаса"

Технический директор "Уильямса" Роб Смедли выразил обеспокоенность по поводу инцидента с ремнями безопасности на машине Валттери Боттаса во время гонки "Гран-при Сингапура". Финну пришлось посещать пит-лейн для закрепления ремней, который сами собой ослабились.

– Его ремень безопасности отстегнулся, – цитирует Motorsport Смедли. – Он нам сразу об этом сообщил, а мы зазвали его в боксы. Нам нужно понять, почему так случилось. Потому что это вызывает беспокойство. Ведь речь о высоких скоростях. Такой же инцидент был в 2014 году, но эти случаи не связаны между собой. Нужно проанализировать ситуацию. Такое в этом сезоне не случалось.