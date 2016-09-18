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Роб Смедли: "Уильямс" не зацикливается на борьбе с "Форс Индией"

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Технический директор "Уильямса" Роб Смедли подчеркнул, что его команда не думает о борьбе с "Форс Индией" в гонке "Гран-при Сингапура". В Кубке конструкторов "Уильямс" опережает "Форс Индию" всего на два очка.

– Мы хотим показать наилучший результат, – цитирует Motorsport Смедли. – О "Форс Индии" мы думаем не больше, чем о других командах. Нет никакой одержимости. Очевидно, мы хотим добраться до финиша сезона впереди них. Но мы можем сказать, что мы хотим опередить всех. Понимаем, что трасса в Сингапуре больше подходит "Форс Индии". Но если бы не желтые флаги во втором сегменте квалификации, мы могли бы побороться с ними в третьей части. И все же зацикливаться на одном конкуренте было бы неправильно.

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