16:05 | ФОРМУЛА-1

Роб Смедли: "Надеюсь, новый регламент перемешает карты в чемпионате"

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Главный инженер "Уильямса" Роб Смедли считает, что новый регламент изменит расклад сил в чемпионате мира. При этом он не знает, поможет ли это зрелищности гонок.

– Я надеюсь, что карты перемешаются, – цитирует F1i Смедли. – Даже если не случится полного переворота в иерархии. Бюджет команд все равно играет ведущую роль. Особенно в последние годы. Крайне важно, чтобы в группе лидеров был баланс. Это дает интригу, которая определяет интерес к гонкам. Уверен, что самый быстрый болид в Мельбурне не будет таковым в Абу-Даби. Если это случится - значит, все было сделано верно.

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Материалы REN-TV

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