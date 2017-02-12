Роб Смедли: "Надеюсь, новый регламент перемешает карты в чемпионате"

Главный инженер "Уильямса" Роб Смедли считает, что новый регламент изменит расклад сил в чемпионате мира. При этом он не знает, поможет ли это зрелищности гонок.

– Я надеюсь, что карты перемешаются, – цитирует F1i Смедли. – Даже если не случится полного переворота в иерархии. Бюджет команд все равно играет ведущую роль. Особенно в последние годы. Крайне важно, чтобы в группе лидеров был баланс. Это дает интригу, которая определяет интерес к гонкам. Уверен, что самый быстрый болид в Мельбурне не будет таковым в Абу-Даби. Если это случится - значит, все было сделано верно.