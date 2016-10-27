Рио Харьянто: "Мои шансы остаться в "Формуле-1" - 50 на 50"

Резервный пилот "Манора" Рио Харьянто, который лишился по ходу сезона места призового гонщика, надеется вернуться на эту позицию. По его словам, есть варианты не только с "Манором".

– Очень жаль, что я не смог провести полный сезон в "Маноре", – цитирует Motorsport Харьянто. – Но я тут до сих пор многому учусь. Я работаю над тем, чтобы вернуться в следующем сезоне. Есть несколько хороших вариантов. Думаю, что мои шансы на возвращение – 50 на 50. Посмотрим, как все пройдет. Я не рассматриваю пока другие серии и сосредоточен на "Формуле-1".