15:31 | ФОРМУЛА-1

Рио Харьянто: "Мои шансы остаться в "Формуле-1" - 50 на 50"

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Резервный пилот "Манора" Рио Харьянто, который лишился по ходу сезона места призового гонщика, надеется вернуться на эту позицию. По его словам, есть варианты не только с "Манором".

– Очень жаль, что я не смог провести полный сезон в "Маноре", – цитирует Motorsport Харьянто. – Но я тут до сих пор многому учусь. Я работаю над тем, чтобы вернуться в следующем сезоне. Есть несколько хороших вариантов. Думаю, что мои шансы на возвращение – 50 на 50. Посмотрим, как все пройдет. Я не рассматриваю пока другие серии и сосредоточен на "Формуле-1".

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