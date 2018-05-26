Риккьярдо выиграл квалификацию "Гран-при Монако", Сироткин - 13-й

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо выиграл квалификацию "Гран-при Монако". Австралиец также лидировал во всех свободных заездах в преддверии квалификационного заезда. Второй результат показал Себастьян Феттель на "Феррари", замкнул тройку Льюис Хэмилтон на "Мерседесе".
Отметим, что российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин показал 13-й результат.
Гонщик "Хааса" Ромен Грожан лишится трех мест на старте из-за штрафа.
Чемпионат мира
6-й этап
"Гран-при Монако"
Квалификация
1. Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл") – 1.10,810
2. Феттель (Германия, "Феррари") – отставание 0,229
3. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") – 0,422
4. Райкконен (Финляндия, "Феррари") – 0,456
5. Боттас (Финляндия, "Мерседес") – 0,631
6. Окон (Франция, "Форс Индия") – 1,251
7. Алонсо (Испания, "Макларен") – 1,300
8. Сайнс (Испания, "Рено") – 1,320
9. Перес (Мексика, "Форс Индия") – 1,344
10. Гасли (Франция, "Торо Россо") – 1,411
11. Хюлькенберг (Германия, "Рено")
12. Вандорн (Бельгия, "Макларен")
13. СИРОТКИН (Россия, "Уильямс")
14. Леклер (Монако, "Заубер")
15. Грожан (Франция, "Хаас")
16. Хартли (Новая Зеландия, "Торо Россо")
17. Эрикссон (Швеция, "Заубер")
18. Стролл (Канада, "Уильямс")
19. Магнуссен (Дания, "Хаас")
20. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл")
- Мерседес
- Льюис Хэмилтон
- Себастьян Феттель
- Феррари
- Даниэль Риккьярдо
- Уильямс (команда)
- Сергей Сироткин
- Ред Булл (Ф-1)
Aleks125
Надо запретить Гран-При Монако и да здравствует новый ".0 кратный" чемпион. Над РБ сейчас наверное все ржут.
18:26
Женек10
Рик выиграл все три практики и все три сессии квалификации. Осталось в гонке все время пролидировать и лучший круг сделать
18:10
Женек10
Жаль что адекватен колобок только в Монако. Но хорошо что сам признает это
18:07
КолобокКолобков
Стасик,ну где же я неадекватный ??? У тебя опять что-ли с урологией проблемы,что в мозг отдают? Я абсолютно адекватен во время уик-энда в Монако. Я прекрасно знаю, что Макс не может там ездить. Так же черным по белому написал, что сиротинушка лучше лесоруба. Как же еще адекватность то проявить? Неужели написать, что "это не мы сбили боинг"(с) ??? Ну так ты, болезный, слишком много от меня хочешь. Одно дело- адекватный, а другое- тупой...
18:01
sergey.v1968
Кто умный - тот поймёт, кто колобок - тот будет и тут искать следы зомбаков. Ресурс: ютуб, тема: Mad Max авария, всего несколько комментов от, естественно, русофобов: He has definitely been the most consistent driver this year. At crashing, that is. "If i see a wall, i go for it "-maldonado. Maldonado is proud Crashtappen does it again http://crashstappen.com/ Max will have the best crash compilation of any driver in history by the time he retires Peoples 2 years ago:"Verstappen is the future of Formula 1" "Verstappen makes F1 great again" Me right now:😂😂😂😂
17:40
S-Ex__YOBA
Болобок, неадекватней тебя, а так же злобней, хамоватей и просто невоспитанней, нет никого в целом мире, не то что на СЭксе. так что не нужно свои косяки на других навешивать.
17:23
george64
Он думает, что мантра "сиротинушка слабый пилот" портит настроение. ))
17:20
КолобокКолобков
S-Ex__YOBA___Бесценно- это когда Стасика допускают до инета. В твоё отсутствие здесь появляются еще более неадекватные личности.
17:19
S-Ex__YOBA
когда зомбак поет про зомбаков - это бесценно. а еще бесценней, когда это наипредвзятейший зомбак что то начинает вопеть про беспристрастность.
17:10
Millwall82
Ну что Маки 6-8 очков завтра смОгете? P.S.: Ферстапена пора переименовывать в Crashstapena.
17:06
КолобокКолобков
Монако- не трасса Макса. Порадуемся за кенгуру и за патриотов. Попов сегодня аж чуть не поперхнулся, вереща "это разгром,это разгором!", когда сиротка уделал лесоруба. Не буду сегодня портить настроения зомбакам. Заслужили.
17:06