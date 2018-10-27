Риккьярдо выиграл квалификацию "Гран-при Мексики", Ферстаппен второй, Сироткин последний

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо выиграл квалификацию "Гран-при Мексики". Это третий поул для гонщика в карьере и второй в сезоне. Второе место занял его партнер по команде Макс Ферстаппен, который ранее показывал лучшее время во всех трех свободных заездах.
Тройку лидеров замкнул действующий чемпион мира и лидер общего зачета Льюис Хэмилтон ("Мерседес").
Российский гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин занял последнее место.
Мексика
Чемпионат мира
19-й этап
Гран-при Мексики
Квалификация
1. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing) - 1.14,759
2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 1.14,785
3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 1.14,894
4. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 1.14,970
5. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 1.15,160
6. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari) - 1.15,330
7. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) - 1.15,827
8. Карлос Сайнс (Испания, Renault) - 1.16,084
9. Шарль Леклер (Монако, Sauber) - 1.16,189
10. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber) - 1.16,513
11. Эстебан Окон (Франция, Force India) - 1.16,844
12. Фернандо Алонсо (Испания, McLaren) - 1.16,871
13. Серхио Перес (Мексика, Force India) - 1.17,167
14. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso) - 1.17,184
15. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) - 1.16,828
16. Ромен Грожан (Франция, Haas) - 1.16,911
17. Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren) - 1.16,966
18. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 1.17,599
19. Лэнс Стролл (Канада, Williams) - 1.17,689
20. Сергей Сироткин (Россия, Williams) - 1.17,886