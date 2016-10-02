Риккьярдо выиграл "Гран-при Малайзии", Квят стал 14-м

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо выиграл гонку "Гран-при Малайзии", а его партнер по команде Макс Ферстаппен стал вторым. Замкнул первую тройку Нико Росберг на "Мерседесе", который был оштрафован на десять секунд за столкновение с Кими Райкконеном, но смог опередить финна из "Феррари" даже с учетом штрафа. Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят финишировал 14-м.
Лидировавший большую часть гонки Льюис Хэмилтон сошел с дистанции из-за возгорания двигателя.
Джерри. Без Тома.
Колобок, немедленно признавайся - ты желал зла Рику.)))
11:49
Qwertygv1
Ну у Роси и правда нет тех. проблем, только вот думаю подстроить возгорание двигателя сложновато, в отличие от других тех проблем, которые были у Хэма
11:49
КолобокКолобков
Случилось то,что случилось. Рикьярдо заслужил победу в этом сезоне. Но благодарить стоит Феттеля. Ровно тоже самое ,что в Бельгии. Феттель опять изгадил гонку и Феррари и Максу. Но 2 место- не самый плохой результат. Пилот дня думаю Рикьярдо. Больше выделить некого...
11:48
RedMack2
Некрасиво... Очень некрасиво... Хотя по первым гонкам сезона уже стало всё понятно.... Куча новых моторов у Хэма, в итоге сход. Вон Рося весь сезон как-то на старых ездит - вообще без проблем... Конечно можно было подумать, что случайно движок сгорел, только вот на фоне отсутствия тех.проблем у Роси ВООБЩЕ в течении сезона, это уже не кажется странным... Вообщем в очередной раз поздравлю нового недочемпиона и его дружбана волчонка.
11:45