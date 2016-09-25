09:33 25 сентября | ФОРМУЛА-1

Риккьярдо верит, что еще может победить в этом сезоне

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Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо считает, что еще может победить в гонке в нынешнем сезоне. На последнем "Гран-при Сингапура" австралиец занял второе место.

– Не в первый раз в этом году победа от меня ускользает, – цитирует F1i Риккьярдо. – Я был близок несколько раз. Мы были близки к "Мерседесу". Вероятно, в Сингапуре была самая реальная возможность победить, но будут и другие. Я уверен, что мы можем добиться этого в нынешнем сезоне. Борьба между Хэмилтоном и Росбергом может пойти нам на пользу. Мы готовы использовать шанс.

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