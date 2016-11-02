Риккьярдо советует Феттелю сначала выругаться про себя, а потом говорить по радио

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо считает, что Себастьян Феттель в последнее время слишком часто жалуется. Немец практически в каждой гонке обращается по радио к своему инженеру, жалуясь на действия того или иного гонщика, а во время "Гран-при Мексики" он нецензурно выругался в адрес гоночного директора "Формулы-1" Чарли Уайтинга.

– Мне кажется, в этом году Феттель чаще выражает недовольство, – цитирует Motorsport Риккьярдо. – В прошлом он показывал, что может быть эмоциональным, но в этом сезоне это сильно заметно. Сейчас легко нажать кнопку и наговорить по радио всякого, но мы же понимаем, что это может попасть в эфир. Я бы проговорил все про себя, подумал, а потом только сказал по радио. Феттель явно расстроен сезоном. Он рассчитывал бороться с "Мерседесом", но все не так. Лучше выругаться себе в шлем, а потом уже говорить по радио.