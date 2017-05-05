Риккьярдо раскритиковал выбор шин на "Гран-при Испании"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо выразил недовольство тем, какой выбор шин сделала "Пирелли" на предстоящий "Гран-при Испании". На гонку в Барселоне командам будут предложены самые жесткие шины – "хард", "медиум" и "софт".

– Мы используем самый жесткий набор шин в Барселоне впервые в сезоне, – цитирует F1i Риккьярдо. – Не знаю, в чем тут будет польза. Мне кажется, никому на руку это не будет. Шины и так достаточно жесткие. А этот набор просто слишком жесткий! Надеюсь, что в Барселоне будет жарко, и мы сможем довести эти шины до рабочего состояния. Поскольку при низких температурах все окажемся в беде.