Риккьярдо продолжит карьеру в "Рено", в "Феррари" ему отказали

Пилот "Рено" Даниэль Риккьярдо продолжит карьеру во французской команде, так как у него не получилось договориться с "Феррари". Об этом он рассказал изданию Automoto.

"Я не знаю, почему мы не договорились. Нет, я не просил слишком много денег. Очевидно, что кто-то сказал "нет" моему приходу в команду. Кто? Я бы и сам хотел знать, но у меня есть только предположения.

Мы вели переговоры, но они в тот момент уже договорились с Леклером, так что эти разговоры ни к чему не привели. Надеюсь, в будущем у меня ещё будет возможность поработать с "Феррари", - сказал Риккьярдо.

В прошедшем сезоне "Формулы-1" Риккьярдо занял шестое место, набрав 170 баллов по итогам 21-й гонки.