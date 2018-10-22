Риккьярдо пробил стену кулаком от злости после схода в гонке "Гран-при США"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер рассказал, что Даниэль Риккьярдо был разгневан, когда сошел с дистанции "Гран-при США" из-за технических проблем. Австралиец не впервые прекращает гонку по такой причине.

– Риккьярдо выместил свою злость, ударив по перегородке в боксах кулаком, – цитирует AFP Хорнера. – И пробил ее. Уверен, что он это обсудит со своим будущим работодателем.

Напомним, что Риккьярдо с 2019 года будет выступать за "Рено", которая как раз поставляет двигатели "Ред Буллу" в нынешнем сезоне.