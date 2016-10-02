Риккьярдо посвятил победу в "Гран-при Малайзии" погибшему Жюлю Бьянки

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо посвятил победу в гонке "Гран-при Малайзии" погибшему Жюлю Бьянки. Француз, напомним, скончался в прошлом году после тяжелой аварии, в которую попал в Японии два сезона назад.

– Прошло чуть больше двух лет с моей последней победы, – цитирует ВВС Риккьярдо. – С тех пор многое случилось. Жизнь меняется. Мы пережили потерю Бьянки. Он был хорошим гонщиком и другом. Такое тяжело принять, трудно было двигаться дальше. Я ждал победы, чтобы посвятить ее ему. Это для него.