Риккьярдо показал лучшее время во второй практике "Гран-при Азербайджана", Сироткин - 17-й

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо показал лучшее время во второй практике "Гран-при Азербайджана". Вторым стал гонщик "Феррари" Кими Райкконен, а замкнул тройку Макс Ферстаппен из "Ред Булла".
Российский гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин показал 17-й результат.
Боттас показал лучшее время в первой практике "Гран-при Азербайджана", Сироткин - восьмой
- Феррари
- Кими Райкконен
- Даниэль Риккьярдо
- Уильямс (команда)
- Сергей Сироткин
- Ред Булл (Ф-1)
- Макс Ферстаппен
Женек10
чинить то он не умеет. а вот успокоительную беседу пытался првоести
18:44
Radej
Машину тапку чинил )
18:26
Женек10
где был болобок после первой практики?
18:16
КолобокКолобков
Усё становится на свои места.
17:59