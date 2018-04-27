17:49 | Формула-1

Риккьярдо показал лучшее время во второй практике "Гран-при Азербайджана", Сироткин - 17-й

4

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо показал лучшее время во второй практике "Гран-при Азербайджана". Вторым стал гонщик "Феррари" Кими Райкконен, а замкнул тройку Макс Ферстаппен из "Ред Булла".  

Российский гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин показал 17-й результат.

Боттас показал лучшее время в первой практике "Гран-при Азербайджана", Сироткин - восьмой

4
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Женек10

чинить то он не умеет. а вот успокоительную беседу пытался првоести

18:44

Radej

Машину тапку чинил )

18:26

Женек10

где был болобок после первой практики?

18:16

КолобокКолобков

Усё становится на свои места.

17:59

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!