08:55 | ФОРМУЛА-1

Риккьярдо первым протестирует новый болид "Ред Булла"

0
0
0

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо первым протестирует новой болид австрийской конюшни RB13 на предсезонных тестах в Барселоне, которые начнутся 27 января, сообщает F1Today.net. Во второй день тестов за руль сядет Макс Ферстаппен. В третий день работать будет Риккардо, а завершит первый блок предсезонных тестов Ферстаппен.

Во втором блоке предсезонных тестов, который пройдет с 7 по 10 марта в Барселоне, гонщики "Ред Булла" будут работать в таком порядке: Ферстаппен – Риккардо – Ферстаппен – Риккардо.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ