Риккьярдо не беспокоят слова о том, что "Ред Булл" будет строить работу вокруг Ферстаппена

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо не обеспокоен заявлением главы команды Кристиана Хорнера, который отметил, что работа будет выстраиваться вокруг Макса Ферстаппена. По словам австралийца, они с партнером по команде находятся в разном положении.

– Макс на десять лет моложе меня, – цитирует F1i Риккьярдо. – Я бы не сказал, что мы находимся на разных этапах карьеры, но, конечно, в силу возраста он в несколько иной ситуации. Наверное, это был наилучший способ выразить это со стороны команды. Мы оба еще боремся за победы в гонках. Нам нужно навязать борьбу Хэмилтону и Феттелю. Я лично надеюсь еще выиграть гонку в этом сезоне.