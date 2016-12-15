Риккьярдо - лучший пилот года по версии журнала "Автоспорт"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо признан лучшим гонщиком года во версии журнала Autosport, сообщает официальный сайт издания. В минувшем сезоне австралиец стал третьим по итогам чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Второе место в рейтинге занял вице-чемпион прошедшего сезона Льюис Хэмилтон, выступающий за команду "Мерседес". В активе британца 10 побед. Третьим по версии журнала стал голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булла", заменивший по ходу сезона в команде россиянина Даниила Квята и одержавший одну победу.

Нико Росберг, выигравший чемпионский титул в "Формуле-1" и объявивший о завершении карьеры, занял пятое место по версии журнала Autosport. Ни один из российских пилотов не попал в число 50 лучших в рейтинге.