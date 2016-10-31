Риккьярдо и Феттеля вызвали к стюардам после жалобы Хорнера

Спустя час после финиша "Гран-при Мексики" Себастьян Феттель и Даниэль Риккьярдо были вызваны к стюардам, сообщает BBC. Причиной послужило недовольство руководителя "Ред Булл" Кристиана Хорнера по поводу того, как немец вел борьбу с австралийцем в конце гонки.

Феттель и Риккьярдо финишировали четвертым и пятым соответственно, но выиграли по позиции после наказания Макса Ферстаппена. Сразу после окончания гонки Риккьярдо заявил, что очень недоволен действиями немца, который, по его мнению, не заслужил места на подиуме. Добившись штрафа Феттеля, "Ред Булл" может вернуться в первую тройку.