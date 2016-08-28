Риккьярдо и Фестаппен в гонке будут использовать разные стратегии

Пилот "Ред Булл" Даниэль Риккьярдо подчеркнул, что он и его напарник Макс Ферстаппен выбрали разную стратегию на предстоящую гонку "Гран-при Бельгии". По словам Риккьярдо, он уверен, что его тактика более продуктивна.

Макс хотел стартовать на "суперсофте" а я – на "софте", - цитирует F1News Риккьярдо. - Команда спросила нас о стратегии и мы выбрали два разных варианта. Макс считает, что его вариант лучше, я уверен в своем решении – Росберг и оба гонщика "Феррари" сделали такой же выбор.

Шины "суперсофт" могут сработать на первом отрезке, они обеспечивают лучшее сцепление и имеют преимущество в скорости, но если они не сработают, вы потеряете очень много времени. В этот уик-энд мы видели эффект пузырения и другие проблемы, предсказать которые подчас невозможно. Я считаю "софт" более безопасным вариантом, поэтому принял такое решение.