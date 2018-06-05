Риккьярдо будет оштрафован на несколько позиций на "Гран-при Канады"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо будет оштрафован на несколько позиций на старте "Гран-при Канады", сообщает Reuters. Гонщик выиграл "Гран-при Монако", но по ходу гонки испытывал проблемы с генератором. Команда проведет замену модуля, за что и получит штраф.

По словам технического директора "Ред Булла" Эдриана Ньюи, пока неизвестно, сколько позиций составит штраф, необходимо будет изучить состояние генератора.

"Гран-при Канады" пройдет с 8 по 10 июня.