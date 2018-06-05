Риккьярдо будет оштрафован на несколько позиций на "Гран-при Канады"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо будет оштрафован на несколько позиций на старте "Гран-при Канады", сообщает Reuters. Гонщик выиграл "Гран-при Монако", но по ходу гонки испытывал проблемы с генератором. Команда проведет замену модуля, за что и получит штраф.
По словам технического директора "Ред Булла" Эдриана Ньюи, пока неизвестно, сколько позиций составит штраф, необходимо будет изучить состояние генератора.
"Гран-при Канады" пройдет с 8 по 10 июня.
КолобокКолобков
правильно. пусть кенгуру знает своё место...Но всё равно РБ как-то быстро исчерпал лимит на сезон...
10:39
Dima012
Точно "генератора"? А может всё-таки MGU-K ?
10:29
TihoMimoEdu
Посоветуйтесь с папой МакФерса, он вам скажет - на сколько позиций задвинуть "строптивого". А то Дэн уже в два раза больше очков набрал, непорядок...
09:48