Ричард Брэнсон: "Формула-Е" свергнет "Формулу-1" с вершины автоспорта"

Бизнесмен Ричард Брэнсон уверен, что "Формула-Е" способна сместить "Формулу-1" во главе мирового автоспорта. Его компания Virgin стала титульным спонсором команды "Формулы-Е" DS Automobiles.

– Босс команды Алекс Тай обратился ко мне и сказал, что мы не должны больше ориентироваться на "Формулу-1", – цитирует F1i Брэнсона. – Наше видение совпало. Чемпионат "Формулы-Е" невероятно захватывающий. Он быстро развивается, в каждом сезоне появляются новые находки. Готов поспорить, что если "Формула-1" не изменит своего подхода, то "Формуле-Е" свергнет ее в течение десяти лет. Это рано или поздно случится, потому что миру нужны чистые автомобили, которые не загрязняют воздух.