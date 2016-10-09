Результат Ферстаппена на "Гран-при Японии" остается в силе

"Мерседес" отозвал свой протест на действия пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена против Льиса Хэмилтона на последнем круге "Гран-при Японии", сообщает пресс-служба "Формулы-1". Ранее представители немецкой конюшни просили стюардов проверить, по их мнению, слишком опасную манеру защиты голландца в борьбе с британским гонщиком.
Рассмотрение дела было отложено до "Гран-при США", но "Мерседес" не стал давать этому делу ход. Льюис Хэмилтон поддержал решение команды.
george64
Хэмильтон поддержал. Видимо, будет по-своему учить беспредельщика. На трассе. )
15:11
КолобокКолобков
Неисполнительный директор Лауда протрезвел немного вот и всё. Но с другой стороны жаль,что отозвали- просто выставили бы себя клоунами...
14:54