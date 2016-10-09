Результат Ферстаппена на "Гран-при Японии" остается в силе

"Мерседес" отозвал свой протест на действия пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена против Льиса Хэмилтона на последнем круге "Гран-при Японии", сообщает пресс-служба "Формулы-1". Ранее представители немецкой конюшни просили стюардов проверить, по их мнению, слишком опасную манеру защиты голландца в борьбе с британским гонщиком.

Рассмотрение дела было отложено до "Гран-при США", но "Мерседес" не стал давать этому делу ход. Льюис Хэмилтон поддержал решение команды.