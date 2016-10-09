14:19 | ФОРМУЛА-1

Результат Ферстаппена на "Гран-при Японии" остается в силе

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"Мерседес" отозвал свой протест на действия пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена против Льиса Хэмилтона на последнем круге "Гран-при Японии", сообщает пресс-служба "Формулы-1". Ранее представители немецкой конюшни просили стюардов проверить, по их мнению, слишком опасную манеру защиты голландца в борьбе с британским гонщиком.

Рассмотрение дела было отложено до "Гран-при США", но "Мерседес" не стал давать этому делу ход. Льюис Хэмилтон поддержал решение команды.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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george64

Хэмильтон поддержал. Видимо, будет по-своему учить беспредельщика. На трассе. )

15:11

КолобокКолобков

Неисполнительный директор Лауда протрезвел немного вот и всё. Но с другой стороны жаль,что отозвали- просто выставили бы себя клоунами...

14:54

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