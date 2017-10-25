"Рено" уходит из "Формулы-Е", чтобы сосредоточиться на "Формуле-1"

"Рено" подтвердила завершение выступлений в "Формуле-Е" с сезона-2018/19. Ранее стало известно, что место французской команды займет "Ниссан", который входит в один концерн с "Рено".

– Мы здорово показали себя в первые три года в "Формуле-Е", – цитирует F1i главу маркетингового отдела "Рено" Тьерри Коскаса. – С нетерпением ждем начала четвертого сезона, который стартует в декабре. Мы получили массу информации о работе с электромобилями. А после четвертого сезона сосредоточим все ресурсы на наших агрессивных целях в "Формуле-1".