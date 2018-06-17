"Рено" ставит "Ред Буллу" ультиматум

Отношения между "Рено" и "Ред Буллом" продолжают накаляться. Глава "Рено" Сириль Абитбуль требует, чтобы австрийская команда определилась с поставщиком двигателей на следующий сезон уже сейчас: останется она с "Рено" или будет пользоваться моторами "Хонды".

– В Австрии наше предложение уже не будет в силе. Пусть ведут переговоры с "Хондой", – цитирует F1Today Абитбуля.

Однако глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер дал понять, что команде требуется еще гонка во Франции, чтобы определиться.

– Мы внимательно проанализируем данные с гонок в Канаде и Франции, после чего сделаем свой выбор, – подчеркнул Хорнер.

Не понимает спешки и консультант "Ред Булла" Хельмут Марко.

– Разница между гонками во Франции и Австрии – несколько дней, – заметил Марко. – Я не знаю, с чего взялась такая срочность. Мы объявим о своем решении между этими гонками.